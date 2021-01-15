Özdağ saldırısını görmeyen medyaya: Kimin onayını bekliyorsunuz?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Ankara’da evinin yakınlarında kim oldukları henüz belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğrayıp yaralanmasına birçok çevreler tarafından tepki gösterildi. İktidara yakın medyanın suskunluğuna tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, söz konusu medya organlarına tepkisini Twitter hesabından şu ifadelerle gösterdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, "İlçe teşkilatımızdan bir kişi görevden ayrılsa manşetten veren iktidar medyası Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ evinin önünde saldırıya uğradı haber yapmak için kimin onayını bekliyorsunuz?" dedi.

