Özdağ: Saldırganların bağlantıları belli oldu birileri utanacak

Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıranların bağlantılarının ortaya çıktığını söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıyı yapan kişilerin bağlantılarının belli olduğunu ve bu durumun bazı kişileri utandıracağını kaydeden Özdağ, şu ifadeleri kullandı.

"15 Ocak günü şahsıma dolayısıyla siyaset kurumuna alçakça, kalleşçe, korkakça yapılan silahlı sopalı saldırı sonrası 7 kişiden 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu kişilerin isim ve bağlantıları belli oldu. Birileri utanacak mı acaba? Arkası yarın."

