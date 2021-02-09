Özdağ: Akşener genel başkan olmasın istediler, müdahale ettiler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un hazırlayıp sunduğu Bi'Karar Ver programına konuk oldu.

Evinin önünde saldırıya uğrayan ve yaralanan Selçuk Özdağ, saldırıya ilişkin, "Bu şahısların isimleri olduğu halde, Emniyet bu isimleri 12-13 gün boyunca yakalamadı. Sadece bir kişiyi yakaladı. 12-13 gün boyunca Emniyet, bunları yakalamadı. Yakalayamadı değil, yakalamadı. Kamera kayıtları bir yere kadar var, ondan sonrası yok" dedi. Programda konuşan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de çarpıcı açıklamada bulundu.Selçuk Özdağ, şunları söyledi: "Bazıları müdahil oldular. Sayın Akşener'in MHP genel başkanı olmaması için birileri müdahil oldu. Bunlara şahidim, güçleri yeten, müdahil olabilecek kişiler. Beni de buna müdahil olmam için davet ettiler. Ben katılmadım. O zaman AK Parti'de genel başkan yardımcısıydım."

