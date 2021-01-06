Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig'nden iki takım talip oldu.

Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maça çıkan Ozan Tufan 4 gol 3 asistlik katkı verdi.

