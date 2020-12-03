Ozan Tufan yuvadan uçuyor! İspanyollar talip oldu

F.Bahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği şahane performansla Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki yıldız futbolcuya özellikle Premier Lig ekipleri transfer için oyuncunun menajeri ile görüşmüştü. Geçen sezon Crystal Palace’ın kapısından dönen Ozan Tufan için yakın zaman da Leicester City, transfer için yoklama çekmişti.



Takvim gazetesinde yer alan habere göre son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı mercek altına aldı. Valencıa'nın henüz resmi bir adım atmadığı ama ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü, Ozan için ciddi bir bonservis bedelini de gözden çıkarabilecek ekonomik güce sahip durumda.

F.Bahçe yönetimi iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı satmayı düşünüyor.

