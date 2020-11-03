Ozan Tufan, Avrupa devlerinin radarında!

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Süper Lig' iyi bir başlagıç yapamayan Ozan Tufan, Milli takım performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Premier Ligden birçok kulüp Ozan Tufan'ı listesine aldı.

F.Bahçe'de bu sezon iyi bir performans yakalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo ve Sosa ile birlikte çok iyi uyum sağladı.

Antalyaspor maçında ise müthiş bir gol atma başarısı gösteren Ozan Tufan, beğeni topluyor. Bu sezon ilk skor katkısını Göztepe maçında Pelkas’a asist yaparak veren Ozan Tufan, ilk gol sevincini ise Antalyaspor maçında yaşadı. Antalyaspor maçında etkileyici bir performans gösteren Ozan Tufan, Valencia’nın pasında gelişine düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

