Ozan Tufan, Avrupa devlerinin radarında!
F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Süper Lig' iyi bir başlagıç yapamayan Ozan Tufan, Milli takım performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
GÜNDEM 03.11.2020, 20:08
F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Süper Lig' iyi bir başlagıç yapamayan Ozan Tufan, Milli takım performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Premier Ligden birçok kulüp Ozan Tufan'ı listesine aldı.
F.Bahçe'de bu sezon iyi bir performans yakalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo ve Sosa ile birlikte çok iyi uyum sağladı.
Antalyaspor maçında ise müthiş bir gol atma başarısı gösteren Ozan Tufan, beğeni topluyor. Bu sezon ilk skor katkısını Göztepe maçında Pelkas’a asist yaparak veren Ozan Tufan, ilk gol sevincini ise Antalyaspor maçında yaşadı. Antalyaspor maçında etkileyici bir performans gösteren Ozan Tufan, Valencia’nın pasında gelişine düzgün bir vuruşla ağları sarstı.
F.Bahçe'de bu sezon iyi bir performans yakalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo ve Sosa ile birlikte çok iyi uyum sağladı.
Antalyaspor maçında ise müthiş bir gol atma başarısı gösteren Ozan Tufan, beğeni topluyor. Bu sezon ilk skor katkısını Göztepe maçında Pelkas’a asist yaparak veren Ozan Tufan, ilk gol sevincini ise Antalyaspor maçında yaşadı. Antalyaspor maçında etkileyici bir performans gösteren Ozan Tufan, Valencia’nın pasında gelişine düzgün bir vuruşla ağları sarstı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü