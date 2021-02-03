Ozan Kabak'tan Van Dijk sözleri
İdolüm dediği Hollandalı stoper ile takım arkadaşı olan Ozan Kabak, "Dürüst olmak gerekirse onunla bir an önce görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 03.02.2021, 03:12
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Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla sözleşme imzalarken aynı zamanda açıklamalarda da bulundu. Kulübün hesaplarından yeni formasıyla pozları paylaşılan Ozan aynı zamanda idolüm dediği Hollandalı stoper Virgil van Dijk ile takım arkadaşı oldu.
Ozan Kabak, Hollandalı stoper için "Virgil van Dijk bence şu anda dünyanın en iyi stoperi. Güçlü, iyi, çok hızlı, zeki. Bu yüzden onu bir idol olarak görüyorum. Dürüst olmak gerekirse onunla bir an önce görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı
Ozan Kabak, Hollandalı stoper için "Virgil van Dijk bence şu anda dünyanın en iyi stoperi. Güçlü, iyi, çok hızlı, zeki. Bu yüzden onu bir idol olarak görüyorum. Dürüst olmak gerekirse onunla bir an önce görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı
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