Ozan Kabak'tan Van Dijk sözleri

Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla sözleşme imzalarken aynı zamanda açıklamalarda da bulundu. Kulübün hesaplarından yeni formasıyla pozları paylaşılan Ozan aynı zamanda idolüm dediği Hollandalı stoper Virgil van Dijk ile takım arkadaşı oldu.

Ozan Kabak, Hollandalı stoper için "Virgil van Dijk bence şu anda dünyanın en iyi stoperi. Güçlü, iyi, çok hızlı, zeki. Bu yüzden onu bir idol olarak görüyorum. Dürüst olmak gerekirse onunla bir an önce görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı

