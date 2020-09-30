Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04-Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a 5 maç ceza aldı.

Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.

