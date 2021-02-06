Ozan Kabak Liverpool'da ilk antrenmanına çıktı
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, yeni takımında ilk antrenmanına çıktı. Ozan Kabak'ın Manchester City maçında oynaması bekleniyor
GÜNDEM 06.02.2021, 04:30
Liverpool'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, yeni takımında ilk antrenmanına çıktı. Liverpool'un yeni antrenman sahası AXA Training Center'da yapılan çalışmada Ozan Kabak ile birlikte diğer yeni transfer Ben Davies de yer aldı.
Ozan Kabak'ın Pazar akşamı oynanacak Manchester City maçında kadroda yer alması bekleniyor
Ozan Kabak'ın Pazar akşamı oynanacak Manchester City maçında kadroda yer alması bekleniyor
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