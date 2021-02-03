Ozan Kabak, Liverpool formasını giydi!

Ozan Kabak, futbol kariyerini Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sürdürecek. Galatasaray altyapısında yetişen ve kısa süre içerisinde yeteneği ile fark yaratan 20 yaşındaki stoper, kariyer basamaklarını teker teker çıktı. Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan Schalke 04'e geçen Ozan, artık dünya devi Liverpool'da. İngiliz ekibinin imza töreni düzenlediği temsilcimiz, yeni kulübünde 19 numaralı formayı giyecek.

İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ozan, yaşadığı mutluluğu dile getirdi, transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve ''Bugün dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Liverpool’a imza atmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beni destekleyenleri mahcup etmemek için her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım.'' ifadelerini kullandı.

