Ozan Kabak için Manchester United devrede!

Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı. ancak bir Başka İngiliz devi Manchester United, genç futbolcunun transfer için devreye girdiği kaydedildi. Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için Inter ve Milan'ın da ilgisi gelen bilgiler arasında...

Uzun dönemdir savunmada yaşanan sıkıntıları çözemeyen Manchester United, Ozan Kabak'ı kadrosunda görmek istiyor. İngiliz ulübünün bu transfer için alman kulübüne 22 milyon euro önerdiği öğrenildi. Alman basınında yer alan iddialara göre; İngilizlerin yapmış olduğı teklife Alman kulübü sıcak bakmıyor... Ozan Kabak için daha yüksek bir transfer ücreti bekleniyor...

Schalke'nin 35 milyon Euro'nu altındaki teklifleri dikkate almayacağını belirtiliyor...

