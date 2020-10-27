Ozan Kabak için Manchester United devrede!
Manchester United, yıldız futbolcu Ozan Kabak transferi için devreye girdi.
GÜNDEM 27.10.2020, 21:02
Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı. ancak bir Başka İngiliz devi Manchester United, genç futbolcunun transfer için devreye girdiği kaydedildi. Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için Inter ve Milan'ın da ilgisi gelen bilgiler arasında...
Uzun dönemdir savunmada yaşanan sıkıntıları çözemeyen Manchester United, Ozan Kabak'ı kadrosunda görmek istiyor. İngiliz ulübünün bu transfer için alman kulübüne 22 milyon euro önerdiği öğrenildi. Alman basınında yer alan iddialara göre; İngilizlerin yapmış olduğı teklife Alman kulübü sıcak bakmıyor... Ozan Kabak için daha yüksek bir transfer ücreti bekleniyor...
Schalke'nin 35 milyon Euro'nu altındaki teklifleri dikkate almayacağını belirtiliyor...
Uzun dönemdir savunmada yaşanan sıkıntıları çözemeyen Manchester United, Ozan Kabak'ı kadrosunda görmek istiyor. İngiliz ulübünün bu transfer için alman kulübüne 22 milyon euro önerdiği öğrenildi. Alman basınında yer alan iddialara göre; İngilizlerin yapmış olduğı teklife Alman kulübü sıcak bakmıyor... Ozan Kabak için daha yüksek bir transfer ücreti bekleniyor...
Schalke'nin 35 milyon Euro'nu altındaki teklifleri dikkate almayacağını belirtiliyor...
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü