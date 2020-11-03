Ozan Kabak için ilk resmi teklif! O Avrupa devinden geldi

Schalke 04 forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a resmi teklif Seria A devi Milan'dan geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Jochen Schneider, Milan'ın Ozan Kabak ile ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğunu doğruladı. Ancak teklifi kabul etmediklerini dile getirdi.

Alman basınına konuşan Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek bizim için söz konusu bile olamazdı" dedi.

Öte yandan 20 yaşındaki genç stoperle Premier Lig ekini Liverpool'da ilgileniyor ve ara transfer döneminde alman kulübünün kapısını Ozan Kabak için çalacak.

