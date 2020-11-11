Ozan Kabak için dev kulüpler transfer yarışında...

Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz için Milan ve Liverpool resmi teklif yapma hazırlığında... İngiliz devi Liverpool, Ozan Kabak için 20 milyon poundluk bir trasnfer teklifi sundu. Schalke, Ozan Kabak için 40 milyon Pound'luk bir bedel belirledi.

Schalke forması altında çok başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak ara transferin gözdelerinden birisi olacak. Milan ve Liverpool devre arasında milli futbolcumuz için teklif yapma kararı alırken, Hollandalı yıldızı Van Dijk’in sakatlığı ile sarsılan Liverpool’un Ozan abak tranferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Liverpool, Schalke forması giyen Ozan Kabak için 20 milyon Pound'luk transfer teklifinde bulundu. Alman Kulübü ile İngiliz devi arasında görüşmeler başladı.

Öte yandan Ozan Kabak, yaz transfer döneminde Liverpool'un kapısında dönüştü.

