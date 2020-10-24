Oyunu kullanan Trump'tan espri! "Trump adında bir adama oy verdim"
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için erken oy kullanan ABD Başkanı Donald Trump, kime oy verdiği sorusuna, "Trump adında bir adama oy verdim" dedi.
GÜNDEM 24.10.2020, 20:45
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3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri kapsamında Florida'da "erken oy" kullanmak için sandık başına giden ABD Başkanı Donald Trump, West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Trump, seçtiği yöntemin "çok daha güvenli" olduğunu ifade etti. Posta yoluyla kullanılan oylarda şüphe uyandırmaya devam eden Trump, "Çok güvenli bir oydu, bir oy pusulasını posta ile gönderdiğinizden çok daha güvenli. Size söyleyebilirim her şey mükemmel, çok katı kurallar uygulanıyor. Oy pusulanızı posta ile gönderdiğinizde asla böyle güvenli olmazdı" dedi.
"Florida'da çok iyi gidiyoruz ve her yerde çok iyi gidiyoruz" diyen Trump, gazetecilerin kime oy verdiğini sorması üzerine, "Trump adında bir adama oy verdim" dedi.
Şu ana kadar posta yoluyla ya da erken kurulan sandıklarda 53.5 milyon kişi oy kullandı. ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ise dün Indianapolis'te oyunu kullandı.
"Florida'da çok iyi gidiyoruz ve her yerde çok iyi gidiyoruz" diyen Trump, gazetecilerin kime oy verdiğini sorması üzerine, "Trump adında bir adama oy verdim" dedi.
Şu ana kadar posta yoluyla ya da erken kurulan sandıklarda 53.5 milyon kişi oy kullandı. ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ise dün Indianapolis'te oyunu kullandı.
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