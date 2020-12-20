Oynadıkları TNT patlaması sonucu 3 kişi öldü

Yemen’in güneyindeki Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 3 kişi, cihazın içindeki patlayıcı maddeyi (TNT) çekiçle vurarak çıkarmaya çalışırken patlayıcı madde bir anda infilak etti. TNT’nin patlaması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3. kişi de hastanede yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları meydana gelen olayı, “Üç kişilik gruptan biri, cihaza çekiçle vurarak içindeki TNT’yi çıkarmaya çalışıyordu. Diğer ikisi ise onu izliyordu. Cihazın içindeki patlayıcı aniden patladı” diyerek açıkladı.

