"Oyalama değil yasa istiyoruz"

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın meslek hastalığı ile ilgili yayımladığı genelgenin koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edildiği algısına yol açtığı belirtti. Fincancı bu durumun yanlış olduğu konusunda açıklamada bulundu.

Fincancı, "Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı genelgesi dikkate alınarak sanki meslek hastalığı ya da vazife malullüğü kabul edilmiş gibi bir algı oluştu ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor" ifadesini kullanan Fincancı şu açıklamaları yaptı:



"Yazının kendisinde de illiyet bağı arandığına dair bir ibare var. Ekte bulunan formlar var ve bu sorulara sağlık çalışanlarının yanıt vermesi bekleniyor. Örneğin, bu sorulardan biri aynı kurumda başka hastalanan sağlık çalışanı olup olmadığı sorusu. Oysa iş yeri hekimlerinin başka herhangi bir sağlık çalışanı olmadan tek başına hizmet verdiği koşullarda, fabrikalarda, atölyelerde hastalığın daha yaygın olduğunu bildiğimize göre; bu bir vazife malullüğü ya da meslek hastalığı olmanın yanına bile yaklaşamayacak.

Bunun yanında tabii ki illiyet bağı aranması demek ispat yükünü sağlık çalışanına yüklüyor. Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var."

TBMM'de 'Sağlık çalışanları için Kovid-19 meslek hastalığı yasa tasarımız' var, bu tasarıda 3 temel talebimiz var. Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsasın, Sağlık Bakanlığı'nın HSYS kayıtları illiyet bağı kabul edilsin, bu kayıtlar doğrudan SGK'ya gönderilsin, 4A, B, C, taşeron vs. tüm çalışanlar için eşit SGK kapsamı olsun."

