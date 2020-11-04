Oy sayımının sürdüğü ABD'de komplo senaryosu gerçek mi oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump haftalardır, Demokratları seçim hilesiyle zaferini elinden çalmakla suçlayacağının işaretlerini veriyordu. Trump, seçim sonrası tam da bunu yaptı ve milyonlarca oy hala sayılmayı beklerken, erkenden zaferini ilan etti.



Trump "Bu seçimi kazanmayı bekliyorduk. Açıkçası, bu seçimi kazandık" iddiasında bulundu. Ayrıca herhangi bir kanıt sunmadan, seçimde "hile" yapıldığını da ileri sürdü: "Bu ülkemize yapılmış büyük bir hile. Hukukun düzgün bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz. Tüm oy verme işlemlerinin durmasını istiyoruz" dedi.



Trump'ın rakibi ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden "her bir pusula sayılana kadar seçim bitmedi" diyerek "Kazanma yolundayız" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamasını bir tepki de Biden'ın kampanya menajeri Jen O'Malley Dillen'den geldi. Dillon "Ölçüsüz, çünkü apaçık bir Amerikan vatandaşlarının demokratik haklarını ellerinden alma girişimi. Görülmemiş, çünkü tarihimizin hiçbir döneminde bir ABD başkanı, ulusal bir seçimde Amerikalıların kendilerini ifade etme hakkını ellerinden almaya çalışmadı" ifadelerini kullandı.



Trump'ın iddiasını "gayrımeşru, tehlikeli ve otoriter" diye nitelendiren ABD Temsilciler Meclisi'ne yeniden seçilen Demokrat Parti'den Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından "Oyları sayın, kurallara saygılı olun" ifadelerini kullandı.



Pennsylvania eski Senatörü Rick Santorum gibi Cumhuriyetçiler bile kaygılarını dile getirerek "çok kaygılıyım" dedi ve "Hile kelimesinin kullanımı bence yanlıştı" ifadesini kullandı.

Trump'a karşı olan muhafazakar yorumcu Ben Shapiro da Trump'ın sözlerini "çok sorumsuzca" diye tanımladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın sözlerini yumuşatmaya çalışırken, zafer ilan etmeyi reddederek, yasal kullanılan tüm oyların sayılacağını söyledi.



Ancak BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, "Trump, sonunda kazansa da kaybetse de, tam da Amerikan demokrasisinin mekanizmasını tartışmaya açarak bu seçime gölge düşürdü" dedi.

Anthony Zurcher konuşmasının devamında ise, "ABD seçimleri, birçok Amerikalı'nın korktuğu, ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'ın içinden oy sayımının altını oyduğu bir aşamaya girdi" diyor.

Trump seçimi kaybederse, yenilgiyi kabul edeceğini söylemeyi reddetmişti.

Bu nedenle, son birkaç haftada Beyaz Saray'a barikat kuran bir ABD başkanını silahlı kuvvetlerin mi, gizli servisin mi, yoksa polisin mi çıkartacağı gibi, şimdiye dek duyulmamış bir tartışma gündeme gelmişti.



