Oxford'un koronavirüs aşısı denemelerinde skandal hata

Oxford'un hatalı doz verdiği yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısı denemelerine katılan gönüllülerle ilgili haber gündeme bomba gibi düştü. Kurum, yapılan bu hayatı herkesten gizledi. Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşısının son aşama denemelerinde yaklaşık ilk 1,500 katılımcıya yanlış doz verilirken hata ortaya çıkmadan önce katılımcılara hataya dair bilgilendirme yapılmadı.

Reuters tarafından ele geçirilen belgelere göre; 8 Haziran'da katılımcılara gönderilen bir mektupta bu durum aşının farklı dozlarda ne kadar etkili olduğunu Oxford Üniversitesindeki araştırmacılarının görmelerini sağlayan bir fırsatmış gibi gösterildi. Mektupta denemelerin baş araştırmacısı Oxford'da profesör olan Andrew J. Pollard'ın imzası bulunuyordu. Pollard'ın mektubunda herhangi bir hatanın kabul edildiğine ya da araştırmacıların sorunu İngiltere'deki düzenleyici kuruma bildirdiğine dair bir ifade yer almıyordu.

İngiltere'de düzenleyici kurum, sonrasında asıl planlamalara uygun olarak Oxford'dan tam dozu alacak bir grubu daha denemelere eklemesini istemişti.

