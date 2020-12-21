ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araç fiyatlarında düşüş yaşanacak mı?

Sıfır veya 2. el araç satın almak isteyen vatandaşlar ÖTV hakkındaki gelişmeleri merakla takip ediyor.

ÖTV nedeniyle araç fiyatlarında yükseliş tüketicilerin bu konuda indirim talebine neden oldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV indirimi sayesinde araç satışlarında hareketlilik yaşanmıştı.



ÖV indirimine ilişkin bir kaç senaryo gündemdeki yerini almış durumdan...

Bunlardan ilki aracı 2 ve 5 sene satmayanlar için geçerli olacak

Yani 2 sene aracını satmayacağını beyan eden kişiye belirli oranda ÖTV indirimi yapılırken, 2 sene satmama sözü veren vatandaşa daha az ÖTV indirimi yapılacak.

Belirlenen yıllar içerisinde otomobilini daha erken satabilecek vatandaşlara ise kişilere ise ÖTV indirimi yapılmayacak.

Düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürerken vatandaşlar durumdan endişe duyuyor.



2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden araç piyasasını yükselteceği yönünde kaygılara neden oluyor.

Yaklaşık 6-7 ay öncesinde 60-70 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 110 bin lira civarına çıkmış durumda.

Son dönemde yaşanan dövizdeki durağanlığın 1 Ocak'a kadar sürmesi beklenirken düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceği tahmin ediliyor.



İkinci el otomobil alımının yatırım aracı olarak kullanılması ve arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artış yaşanmıştı.

Uzmanlar araba fiyatlarının 2021 yılında da devam edeceğini duyurduç

İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olmasına dikkat çeken uzmanlar arz talep dengesinin değişmeyeceği yönünde bilgiler verdi.

