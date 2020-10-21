Otoyoldan karşıya geçmek isteyen kişi hayatını kaybetti
Adana'da otoyolda karşıya geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti.
GÜNDEM 21.10.2020, 23:01
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Adana’da otoyolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen vatandaşlar, yolda erkek cesedi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişiye çarpan ve aracıyla olay yerinden kaçan şahısla ilgili arama çalışması başlatı.
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen vatandaşlar, yolda erkek cesedi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişiye çarpan ve aracıyla olay yerinden kaçan şahısla ilgili arama çalışması başlatı.
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