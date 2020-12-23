Otomobil tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 23.12.2020, 23:46
İstanbul Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtuğu kazada 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelmiş otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurcan T. (53) ve Oğuz S. (54) yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelmiş otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurcan T. (53) ve Oğuz S. (54) yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
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