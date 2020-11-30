Otomobil şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar
Kastamonu’da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonu meydana kazada ölü ve yaralılar var.
GÜNDEM 30.11.2020, 01:01
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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde şarampolde devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin’e seyir halindeki Rüştü Özboğa (27) yönetimindeki otomobil, Abana-Çatalzeytin karayolu Kuğu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Araç içerisinde sıkışan Ramazan Özbağa (27), olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil içerisinde bulunan Rüştü, Fadime, Gamze ve Elmira Özboğa ise ambulanslarla Çatalzeytin, Abana ve İnebolu Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden Ramazan Özboğa’nın, Çatalzeytin ilçesinde bir fırında çalıştığı ve gezme amaçlı Abana ilçesine gittikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin’e seyir halindeki Rüştü Özboğa (27) yönetimindeki otomobil, Abana-Çatalzeytin karayolu Kuğu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Araç içerisinde sıkışan Ramazan Özbağa (27), olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil içerisinde bulunan Rüştü, Fadime, Gamze ve Elmira Özboğa ise ambulanslarla Çatalzeytin, Abana ve İnebolu Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden Ramazan Özboğa’nın, Çatalzeytin ilçesinde bir fırında çalıştığı ve gezme amaçlı Abana ilçesine gittikleri öğrenildi.
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