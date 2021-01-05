Otomobil ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Kastamonu'da bir otomobilin ağaca çarpması sonu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var.
GÜNDEM 05.01.2021, 04:13
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Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kemal Güneyli (70) tarafından kullanılan otomobil, Devrekani ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. AA'nın haberine göre; kazada bedensel engelli Emine Güneyli (41) hayatını kaybetti.
Güneyli'nin babası Kemal ve annesi Sultan (66) Güneyli yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kemal Güneyli (70) tarafından kullanılan otomobil, Devrekani ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. AA'nın haberine göre; kazada bedensel engelli Emine Güneyli (41) hayatını kaybetti.
Güneyli'nin babası Kemal ve annesi Sultan (66) Güneyli yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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