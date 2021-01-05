Otomobil ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kemal Güneyli (70) tarafından kullanılan otomobil, Devrekani ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. AA'nın haberine göre; kazada bedensel engelli Emine Güneyli (41) hayatını kaybetti.

Güneyli'nin babası Kemal ve annesi Sultan (66) Güneyli yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



