Otobüste uyuşturucu sevkiyatına gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Elazığ yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu bir otobüs firmasında yolculuk yapan K.T. isimli şahsın valizinde yapılan aramada 4 kilo 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK 188. maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı.

Şüpheli K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

