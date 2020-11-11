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Otobüs devril! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

GÜNDEM 11.11.2020, 06:13
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Otobüs devril! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi, 17 kişi yaralandı.
Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 17 kişi ,112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
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