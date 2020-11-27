Oto yıkamaya silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Konya'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 27.11.2020, 23:42
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde oto tamir ve yıkama işletmesine, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş yerindeki Yavuz Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca olay yerine yakın bir tamirhanede bulundu.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş yerindeki Yavuz Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca olay yerine yakın bir tamirhanede bulundu.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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