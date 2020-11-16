ÖSYM'ye sözleşmeli personel alınacak
ÖSYM 15 sözleşmeli personel alımı için sözlü sınav yapacağını duyurdur. Sınav başvuruları 1 Aralık tarihine kadar alınacak.
GÜNDEM 16.11.2020, 15:21
"Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için başvurular biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.
Sözlü sınavda adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilecek.
Adaylar sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konularda ise 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek.
100 üzerinden alınacak değerlendirmede adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek.
Başvurular, 1 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan sınav başvuru formu doldurarak internet ortamında yapılacak.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.
Sözlü sınavda adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilecek.
Adaylar sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konularda ise 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek.
100 üzerinden alınacak değerlendirmede adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek.
Başvurular, 1 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan sınav başvuru formu doldurarak internet ortamında yapılacak.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.
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