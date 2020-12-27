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ÖSYM’den tercih ücreti sürprizi!
ÖSYM’den tercih ücreti ile ilgili karar geldi.
GÜNDEM 27.12.2020, 07:41
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30 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan KPSS tercihleri öncesi önemli bir duyuru geldi. 2020/2 KPSS öncesi adaylardan tercih ücreti alınmayacağı duyuruldu. 30 Aralık günü başlayacak olan tercihler 7 Ocak 2021’de sona erecek. Adaylar tercih yaparken bir ödeme yapmayacak.
Bakan Selçuk, tercih kılavuzunun ÖSYM’ye gönderilmek üzere hazırlandığını söylerken, tercih işlemlerinin 30 Aralık’ta alınacağını hatırlattı.
Geçmiş yıllarda adaylar, ÖSYM’ye tercih bildirdikten sonra 20 TL ücret ödemek zorundaydı. ÖSYM, KPSS sonrası ilk tercihlerden ücret alınmayacağını açıklamıştı. 2020/2 tercihlerinde, 30 Aralık-7 Ocak arasında ücretsiz tercih yapılacak.
Bakan Selçuk, tercih kılavuzunun ÖSYM’ye gönderilmek üzere hazırlandığını söylerken, tercih işlemlerinin 30 Aralık’ta alınacağını hatırlattı.
Geçmiş yıllarda adaylar, ÖSYM’ye tercih bildirdikten sonra 20 TL ücret ödemek zorundaydı. ÖSYM, KPSS sonrası ilk tercihlerden ücret alınmayacağını açıklamıştı. 2020/2 tercihlerinde, 30 Aralık-7 Ocak arasında ücretsiz tercih yapılacak.
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