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ÖSYM'den KPSS Ortaöğretim sınavı için görev duyurusu
2020 Yılı KPSS Ortaöğretim'de sınav heyecanı yaklaşırken. ÖSYM sınavda görev almak isteyenler için duyuruda bulundu. İşte detaylar...
GÜNDEM 27.10.2020, 14:09
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KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak
ÖSYM 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı için görevlendirmeleri öğretmenlerin tercihine açtı.
KPSS Ortaöğretim sınavından görev almak isteyen öğretmenler 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gis sistemi üzeriden görev talebinde bulunabilirler..
Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 8-9 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olup sonuçlar 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı için görevlendirmeleri öğretmenlerin tercihine açtı.
KPSS Ortaöğretim sınavından görev almak isteyen öğretmenler 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gis sistemi üzeriden görev talebinde bulunabilirler..
Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 8-9 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olup sonuçlar 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
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