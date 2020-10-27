ÖSYM'den KPSS Ortaöğretim sınavı için görev duyurusu

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak

ÖSYM 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı için görevlendirmeleri öğretmenlerin tercihine açtı.

KPSS Ortaöğretim sınavından görev almak isteyen öğretmenler 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gis sistemi üzeriden görev talebinde bulunabilirler..

Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 8-9 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olup sonuçlar 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

