ÖSYM'den flaş duyuru! 2020-EUS ve Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınav (2020-STS Eczacılık)sonuçları belli oldu.

Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.



