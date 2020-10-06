Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeler ilaç kutusunda yakalandı
Ardahan’da ilaç kutusu içinde saklı, Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeler bulundu.
GÜNDEM 06.10.2020, 00:55
Ardahan’ın Göle ilçesinde ilaç kutusu içinde saklı, Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeler bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendirerek, bölgede yol kontrolü yaptı.
Adana’dan geldiği belirlenen otomobilde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, aracın koltuklarına saklı vaziyette ilaç kutularına doldurulmuş Bizans ve Osmanlı dönemine ait 1376 adet tarihi sikkeyi ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendirerek, bölgede yol kontrolü yaptı.
Adana’dan geldiği belirlenen otomobilde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, aracın koltuklarına saklı vaziyette ilaç kutularına doldurulmuş Bizans ve Osmanlı dönemine ait 1376 adet tarihi sikkeyi ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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