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Osmanlı Hanedanı Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu vefat etti
Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88),Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
GÜNDEM 19.01.2021, 07:31
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Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88), Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.
Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.
Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.
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