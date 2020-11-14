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Osmanlı Dönemi'nden kalmıştı: Hurdacıdan çıktı

İzmit'te, polis ekiplerince hurdacıda yapılan aramada Osmanlı döneminde gemilerde kullanılan çapa ile 2,5 metre uzunluğunda top ele geçirildi.

GÜNDEM 14.11.2020, 20:46
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Osmanlı Dönemi'nden kalmıştı: Hurdacıdan çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki hurdacıda arama yaptı. 19’uncu yüzyıla ait Osmanlı döneminde gemilerde kullanılan 2,5 metre uzunluğunda çapa ve namlu kısmı 26 santim, dip kısmı 46 santim olan 2,5 metre uzunluğunda top ele geçirildi. Top ve çapa, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. İş yeri sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.  
Kaynak: DHA
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