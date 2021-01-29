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Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Osmaniye Valiliği yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.
GÜNDEM 29.01.2021, 14:38
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Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada yasakların yeni tip koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak amacıyla alındığı duyuruldu.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı duyurulan açıklamada virüsün halk sağlığı açısından riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlayarak etkisini en aza indirmek için çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada “Mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi türdeki eylem ve etkinlikler kent genelinde bugünden itibaren 15 gün yasaklanmıştır." denildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı duyurulan açıklamada virüsün halk sağlığı açısından riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlayarak etkisini en aza indirmek için çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada “Mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi türdeki eylem ve etkinlikler kent genelinde bugünden itibaren 15 gün yasaklanmıştır." denildi.
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