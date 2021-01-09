Osman Yıldız, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Peki, Osman Yıldız kimdir? Osman Yıldız nerelidir? İşte Osman Yıldız hakkında merak edilenler.



Osman Yıldız, Kayseri’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamlayan Osman Yıldız, Ankara Üniversitesi’nden Ziraat Mühendisi ve Gıda Mühendisi unvanı alarak derece ile mezun oldu.Ayrıca AnadoluÜniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD’de Yüksek Lisans yaparak ‘‘Yüksek Müh.’’ ve Tarım Ekonomisi ABD’de Doktora programını tamamlayarak ‘‘Dr. Bilim Uzmanlığı’’ unvanını aldı.1990-2000 yıllarında Türkiye

İstatistik Kurumu’nda Mühendis, 2001-2015 yılları arasında Müdür Yardımcısı ve Grup Sorumlusu olarak görev yaptı. 2015-2019 yılları arasında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken, 04 Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı olarak atandı. Sayın YILDIZ, 2019 Aralık-Şubat 2020 tarihleri arasında SGB Başkan V. olarak görev yaptı. 28 Nisan 2019 tarihinde TOB Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı (V.) olarak atandı.

20 Mayıs 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak atandı. 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2020/253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 2010-2019 yılları arasında, TÜKAS, TBS, TARBİL, Tarım Sayımı, istatistik analizleri, proje yönetimi, tahmin ve karar verme yöntemleri, projeksiyon ve sektör analizleri konularında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışmalar yürütmüş ve danışmanlık yapmıştır.

Sayın Yıldız, Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi, Mühendislik İstatistiği, Mühendislik Yönetimi,İstatistiksel Kalite Kontrol, Süreç Yönetimi, Fiyat Endeksleri, Proje ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üretim Yönetimi ve Sektörel Analiz konularında Üniversitede ders vermekte ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi olan Sayın Yıldız’ın ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Sayın Yıldız, evli ve bir çocuk babasıdır.

