Osman Öcalan ile ilgili 3 kritik soru: Kim, neden görüştü?

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın yakın zamanda bir Cumhurbaşkanı danışmanı ile uzun uzun görüştüğünü açıklaması sonrası kamuoyunda bazı soru işaretleri oluştu. Yenilenen İBB seçimlerinden önce Abdullah Öcalan’ın mektubunun TRT ekranlarından açıklanmıştı. TRT Kurdi kanalı APO’nun kardeşi Osman Öcalan’ın bir röportajını yayınlanmıştı. Öcalan ilk kez açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde söz konusu röportajla ilgili konuşan Öcalan, teklifin TRT’den geldiğini, kısa bir zaman önce de bir Cumhurbaşkanı danışmanı ile uzun uzun PKK’yı konuştuklarını açıklamıştı. Öcalan, görüştüğü isim hakkında bilgi vermemişti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Öcalan’ın açıklamaları sonrası 3 kritik soru sordu.

Şenol Sunat, Twitter’dan “Teröristle görüşmenin yerlilikle, teröristten medet ummanın millilikle bağdaşan yanı var mıdır?” diye sordu. Sunat’ın sosyal medyada sorduğu soruları şöyle:



“Osman Öcalan ile kim, neden görüşmüştür? Küçük ve minik ortakların bu görüşmeden haberi var mıdır? Teröristle görüşmenin yerlilikle, teröristten medet ummanın millilikle bağdaşan yanı var mıdır?”

