Osman Durmuş TBMM'deki törenin ardından toprağa verildi

Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için cenaze töreni düzenlendi.Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için cenaze töreni öncesinde TBMM'de töreni düzenlendi. Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.

Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene, Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durmuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Durmuş'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DSP-MHP- ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

