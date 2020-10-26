Osman Durmuş kimdir?
DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş kimdir?
GÜNDEM 26.10.2020, 23:42
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Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.
DSP- MHP- ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.
57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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DSP- MHP- ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.
57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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