57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 73 yaşındaki MHP eski Milletvekili Osman Durmuş evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye yatırılan Durmuş'un tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. 3 çocuk babası, 73 yaşındaki Osman Durmuş, kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...



Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947’de Çankırı’da dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi olan Osman Durmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası’nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Osman Durmuş, 1990’da doçent, 2003’te profesör oldu.

Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası’nın Kurucusu olan Durmuş, uzun bir dönem de Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

MHP'den 21. Dönem Kırıkkale Milletvekili olan Osman Durmuş, 57. Hükümet’te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Osman Durmuş, 73 yaşında evli ve 3 çocuk babası.

