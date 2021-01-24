Osman Çeç Hoca vefat etti

Milli Görüş Hareketi’nin birçok kademesinde görevler alan Osman Çeç Hocaefendi, memleketi Çankırı’nın Eldivan ilçesindeki Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Millî Gazete ailesi olarak Osman Çeç Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Osman Çeç Hocaefendi, geçtiğimiz gün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çankırı’da Milli Görüş tohumlarını eken önemli isimlerden biri olan Osman Hoca, memleketi Çankırı’nın Eldivan İlçe Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Çeç’in babası, YENİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Kurt’un kayınpederi olan Osman Çeç Hocaefendi, Milli Görüş davasının birçok kademesinde görev almıştı. Osman Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.



