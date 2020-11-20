Osman Altuğ'dan Merkez Bankası açıklaması! Pazartesi belli olur!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal yönetimindeki ilk kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan karara göre politika faizi 475 baz puan artarak yüzde 15’e çıktı. Faiz kararının ardından dolar düşecek mi? Parasının değerini korumak isteyenler ne yapacak? Dolar'a kazandırmaya devam edecek mi? Dolar kaç TL'ye kadar gerileyecek? Prof. Dr. Osman Altuğ'dan döviz kurları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar...



Ekonomi yönetimindeki değişim, döviz kurlarını sert bir şekilde düşürdü. Dolar ve Euro'daki düşüşün devam etmesi için Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan arttırdı. Merkez Bankası’nın kararının Dolar ve Euro'ya etkisini değerlendiren Osman Altuğ, “Kimse faiz yükseldi, kurlar düşecek diye umutlanmasın. Dolar ve Euro’daki düşüşler bir iki gün devam edecektir" şeklinde konuştu.



Kasım ayının başında 8.45 TL'ye kadar çıkan Doların hafta başında 7.64 TL'ye kadar gerilemesinin ardından düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda konuşan Osman Altuğ, "Karardan sonra Dolar 7.5’in altına inmeyecektir. Merkez Bankası’nın faiz kararı anca hafta sonunu çıkarır.” diye konuştu.



Merkez Bankası'nın faiz kararının ne zamana kadar etkili olacağını açıklayan Osman Altuğ, "Merkez Bankası’nın toplantılarını endişelerden dolayı Perşembe günü yaparlar. Hafta sonuna gelsin diye. Pazartesi veya Salı günü akla kara belli olacaktır” ifadelerini kullandı.

