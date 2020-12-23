Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis’e, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın üç ayda 46 NAVTEX, 1 Ekim'den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz'de toplam 22 eğitim sahası ilan ettiğini ifade ederek, “Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum” demişti.

