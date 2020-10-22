Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte son açıklama...

MEB 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze eğitime geçiş tarihleri belli oldu.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 21 Eylül’de ana sınıfı ve 1. sınıflar, 5 Ekim’de uygulamalı meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi ve spor liseleri, 12 Ekim’de İlkokul 2,3,4 ve sınav yılında olan Ortaokul 8. sınıflar ile Lise 12. sınıflar okula başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitim ile ilgili olarak 3. aşamada olduklarını belirtmişti. 4 ve 5’inci aşamalarda ise Ortaokul 5-6 sınıf ile Lise 10-11. sınıfların açılması gündemde.



Yapılan açıklamaya göre de 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başlayacak.



20 Ekim'de yapılan kabine toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirmişti.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin okullarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeleri için rehber programlar hazırlandı.

Buna göre sınıflar öğrenciler sayısına göre sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Dersler 30 dakika sürecek ve dersler arası dinlenme (teneffüs) 10 dakika olarak uygulanacak.

Rehber programlar valilikler tarafından okullara duyuruldu.

İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Cumartesi günleri ders işleyebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 saat şeklinde eğitim verilecek.

21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflar ile 12 Ekim Pazartesi günü açılan 2,3 ve 4’üncü sınıflar ve Ortaokul 8. sınıflar bir haftada toplam 2 gün okula gidecekler.

Söz konusu sınıflarda öğrenciler 12 ders saati okullarda kalacak.

İmam Hatip Ortaokullarında ise haftada 2 gün ders işlenecek. Toplam ders saati ise 14 olacak

30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek

