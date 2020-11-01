Orta Çağ kostümü giydi; kılıçla 2 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladı

Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Quebec polisi, Orta Çağ giymiş bir erkeğin elinde kılıçla Cumartesi gecesi kentin tarihi bölgesinde parlamento binası yakınında etrafındakilere saldırdığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: BBC

