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Orta Çağ kostümü giydi; kılıçla 2 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladı
Kanada'nın Quebec şehrinde Orta Çağ kostümü giymiş bir kişi kılıçla 2 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı.
GÜNDEM 01.11.2020, 22:43
Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Quebec polisi, Orta Çağ giymiş bir erkeğin elinde kılıçla Cumartesi gecesi kentin tarihi bölgesinde parlamento binası yakınında etrafındakilere saldırdığını açıkladı.
Polis, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: BBC
Polis, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: BBC
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