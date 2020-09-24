Ormanlarımızı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 8 farklı noktada yangın çıktı. Ekipler tarafından hızla müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.
GÜNDEM 24.09.2020, 19:59
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 8 farklı noktada yangın çıktı. Ekipler tarafından hızla müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi ise gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında 8 farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ile çok sayıda itfaiye personeli yangın çıkan yerlere sevk edildi. Havadan ve karadan hızlı müdahale nedeniyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yangınlarla ilişkisi olduğu düşünülen 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından elinde çakmakala gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
İlçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında 8 farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ile çok sayıda itfaiye personeli yangın çıkan yerlere sevk edildi. Havadan ve karadan hızlı müdahale nedeniyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yangınlarla ilişkisi olduğu düşünülen 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından elinde çakmakala gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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