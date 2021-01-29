“Ormanda 12 ay iş, 12 ay aş olmalı”

Aslan, “Orman yangınlarına karşı 8 bin 600 mevsimlik orman işçisi kadroya alınarak, 12 ay istihdam sağlanmalı. Ormanlar için olmazsa olmaz olan ana kural 12 ay iş, 12 ay aştır. Çünkü 12 ay iş var. 12 ay yangın çıkabilir” dedi.

Öz-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yaşanan orman yangınları ve yangınlarla mücadele eden mevsimlik orman işçileriyle ilgili sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kış aylarda yağışların azalmasıyla artan orman yangınlarıyla mücadele en etkili yollarını anlattı. Aslan, 8 bin 600 civarındaki mevsimlik orman işçisinin kadroya alınarak 12 ay istihdamının sağlanması gerektiğini söylerken, aksi takdirde orman yangınlarının yaz-kış demediğini belirtti.



“Kış mevsiminde orman yangını olmaz deniliyor, öyle mi?” diye soran Aslan, sadece bir ay içerisinde yağmura, kara rağmen oluşan yangınları şöyle sıraladı: “Bugün tarih 27 Ocak, 19 saat önce Adana’da orman yangınımız var, Kocaeli’de yangın vardı, Ordu’da yangın vardı. 1 Kasım 2020-14 Ocak 2021 tarihleri arasında 2,5 aylık sürede 668 açık alan ve orman yangını çıktı. Giresun Espiye başta olmak üzere 5 ilçe ve 8 noktada yine yangın çıktı. Trabzon Of ve Sürmene’de orman yangınları çıktı. Ordu Karadüz’de, Manavgat’ta yangınlar çıktı. Yine kış mevsimi ama Trabzon’da 6 ev orman yangınından dolayı kül oldu. Yine kış mevsimi Antalya’da 25 dönümlük alan kül oldu. Bursa’da 10 dönümlük alan kül oldu. Tokat Niksar’da orman yangını oldu. Doğu Karadeniz’de 4 ilde 23 farklı noktada orman yangınları çıktı. Kastamonu’da, Artvin Köprüce’de, Rize’de orman yangınları çıktı. Hani kış mevsiminde orman yangını olmazdı? Ormanlar alarm veriyor alarm! Ormanlarımız için olmazsa olmaz olan ana kural 12 ay iş, 12 ay aş olmalıdır. Çünkü 12 ay iş var. 12 ay yangın çıkabilir…”

