Orman yangını çıkan alanda eski CHP'li başkanın cansız bedeni bulundu

Antalya'da Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları yapılırken eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan araştırmada cansız bedenin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yanan bölgede inceleme yapan ekipler, kısmen yanmış erkek bedeni görünce durumu polise bildirdi.antalya-da-orman-yangini-cikan-alanda-eski-chp-li-baskanin-cansiz-bedeni-bulundu-786267-1.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri cansız bedenin 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğunu belirledi.

Yalçın'ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.



CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın ölümüyle ilgili emekli özel harekat polisi H.B. gözaltına alındı. Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile H.B.’nin, dün gece bir mekanda alkol almaya başladığı ardından da iddiaya göre H.B.’nin Yalçın'dan 30 bin liralık alacağını isteyince aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Kısa süre içinde büyüyen kavganın ardından Yalçın ile H.B.’nin otomobile binip, mekandan ayrıldığı, ormanlık alanda Hasan Haluk Yalçın'a tabancayla ateş ederek öldüren H.B.’nin daha sonra ormanı ateşe verip, oradan ayrıldığı öne sürüldü.



Soruşturmayı sürdüren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli özel hareket polisi H.B.'yi operasyonla evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.B.'nin polise verdiği ifadesinde, "Kendisinden 30 bin lira alacağım vardı. Onu istedim. Aramızda tartışma çıktı. Ben de ormanlık alana götürüp, tabanca ile öldürdüm. Daha sonra ormanı ateşe verdim" dediği öğrenildi. H.B.'nin yakalandığı sırada alkolün etkisinde olduğu belirtildi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

