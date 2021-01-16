Orman işçileri iki ayda ne yesin?

Öz-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 10 ay çalıştırılıp iki ay izne çıkarılan 8 bin 600 orman işçisinin geçimlerini sağlayabilmek için inşaatlarda, pazarlarda çalışmak zorunda kaldığını belirterek, “Ateş savaşçılarının yeri pazarlar değil ormanlardır. Orman işçileri bu iki ayda ne yesin?” ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak 10 ay çalıştırılan 8 bin 600 orman işçilerinin çektiği sıkıntıları Milli Gazete’ye değerlendiren Öz-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan sitem etti. 8 bin 600 geçici orman işçisinin bu dönemde 2 ay için izne çıkartıldıklarını hatırlatan Aslan, “Biz şu an işsiz kalan orman çalışanı kardeşlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bazısı pazarlarda limon satıyor, bazısı inşaatlarda amelelik yapıyor. Büyük emeklerle yetiştirilen kalifiyeli, uzman kadroların bu şekilde heba edilmesine ‘dur’ denilmelidir. Diğer meslek gruplarını asla ve asla küçümsemiyorum ama bizim en iyi yaptığımız iş ormancılıktır. Orman işçileri bu iki ayda ne yesin?” diye sordu.



Ormanlarda 12 ay işin olduğunu kaydeden Aslan, ”Şu an meydana gelen yangınlarda sadece bir arazöz şoförü, bir de işçi bulabilirlerse gönderebiliyorlar. Bunun yanında ormanlarımızda fidanlama, damgalama, bakım onarım gibi birçok işimiz var. Israrla anlatmak istediğimiz de bu; ormanlarımız kendiliğinden oluşmuyor, büyümüyor, gelişmiyor. Orman işçisini sadece ateşi söndüren işçiler olarak yorumlamak yanlıştır. Bu sebeple devlet büyüklerimizden 12 ay iş 12 ay çalışma imkânı müjdesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

