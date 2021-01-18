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Orhan Uğuroğlu'na saldıranın MHP'li belediyede çalıştığı ortaya çıktı!
Orhan Uğuroğlu'na saldıranlardan birinin MHP'li Etimesgut Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Saldırganlardan A.A. gazeteci Uğuroğlu'ndan şikayetçi oldu.
GÜNDEM 18.01.2021, 17:30
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldıranlardan birinin MHP’li Etimesgut belediyesinde güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.
Uğuroğlu 15 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde evinin önünde 3 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası yakalanan ve gözaltına alınan 4 kişi daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yeniçağ'dan Berkay Bigeç'in haberine göre; Uğuroğlu’na saldıranlarlardan 1993 doğumlu O.K.Y. polise verdiği ifadede Etimesgut Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.
O.K.Y iş adresi olarak da Etimesgut Belediyesi’nin adresini verdi. 2019 yılındaki seçimde Etimesgut Belediyesi'ni MHP kazanmış başkan da Enver Demirel olmuştu.
Diğer saldırganlardan D.K ise ikamet adresi olarak yine Etimesgut’u gösterdi. Saldırganlardan A.A’ ise polise verdiği ifadede "Uğuroğlu bize hakaret etti, davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Uğuroğlu 15 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde evinin önünde 3 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası yakalanan ve gözaltına alınan 4 kişi daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yeniçağ'dan Berkay Bigeç'in haberine göre; Uğuroğlu’na saldıranlarlardan 1993 doğumlu O.K.Y. polise verdiği ifadede Etimesgut Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.
O.K.Y iş adresi olarak da Etimesgut Belediyesi’nin adresini verdi. 2019 yılındaki seçimde Etimesgut Belediyesi'ni MHP kazanmış başkan da Enver Demirel olmuştu.
Diğer saldırganlardan D.K ise ikamet adresi olarak yine Etimesgut’u gösterdi. Saldırganlardan A.A’ ise polise verdiği ifadede "Uğuroğlu bize hakaret etti, davacı ve şikayetçiyim" dedi.
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