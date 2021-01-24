Orhan Gencebay, hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 24.01.2021, 01:29
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı esnada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Acıdan kıvranan Gencebay, eşiyle birlikte hastaneye gitti. Gencebay, daha önce de bir çukura takılıp düşünce haber olmuştu.
Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay'ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın acıyla kıvranarak taksiye binip eve gittiği daha sonra da evden eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü belirtildi.
TV100'ün haberine göre; özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.
Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.
Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay'ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın acıyla kıvranarak taksiye binip eve gittiği daha sonra da evden eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü belirtildi.
TV100'ün haberine göre; özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.
Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.
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